Адвокат Сафронова рассказал о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ФСБ приобщила к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года", - сказал Павлов.

Он уточнил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.