{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест Ивана Сафронова
Обновлено 

Адвокат Сафронова рассказал о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года, сообщил Иван Павлов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ФСБ приобщила к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений.

На эту тему
Что известно об аресте Ивана Сафронова

Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года", - сказал Павлов.

Он уточнил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияАрест Ивана Сафронова
В Петербурге задержали сотрудника миграционной полиции по подозрению в убийстве
По данным следствия, он убил мужчину из-за долга в 1 млн рублей
Читать полностью