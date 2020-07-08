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В Вологодской области горят жилой дом и хозпостройки на площади 1 тыс. кв. м

Возгорание локализовано

ТАСС, 8 июля. Двухэтажный деревянный жилой дом и хозяйственные постройки горят в городе Никольске Вологодской области на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Строителей поступила в 17:00 мск. "Происходят горения хозяйственных построек и двухэтажного деревянного жилого дома по всей площади. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров, из них площадь жилого дома 432 кв. метров, площадь хозяйственных построек 568 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Угрозы распространения на жилые дома нет.

"В 17:59 мск - локализация пожара на площади 1000 кв. метров", - добавили в министерстве.

Сведений о пострадавших и погибших нет.

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