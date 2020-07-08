В Петербурге задержали сотрудника миграционной полиции по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали сотрудника миграционной службы полиции и его предполагаемого соучастника по подозрению в убийстве бывшего работника милиции из-за взятого у него в долг 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту безвестного исчезновения местного жителя 1967 года рождения, пенсионера МВД. По данным следствия, подозреваемые вступили между собой в преступный сговор, направленный на убийство их знакомого, с целью невозвращения взятых у последнего в долг денежных средств в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В совершении преступления подозреваются действующий сотрудник полиции - инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга 1987 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Соучастники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По данным следствия, соучастники вечером 12 мая 2020 года, находясь совместно с потерпевшим в автомобиле марки Huyndai Solaris, припаркованном у одного из домов по проспекту Маршала Захарова, задушили мужчину, после чего вывезли его тело и спрятали в заброшенном гараже в Калининском районе Санкт-Петербурга. Убийство было осуществлено из-за нежелания возвращать потерпевшему долг в 1 млн рублей, полагает следствие. С подозреваемыми проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление местонахождения тела потерпевшего.

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приступило к проверке для установления всех обстоятельств произошедшего. "Указанный сотрудник временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.