СЖР запросил в ФСБ данные о связи задержания Сафронова с его журналистской деятельностью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) направил запрос в ФСБ с просьбой предоставить информацию о связи задержания советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью. Обращение опубликовано в среду на сайте СЖР.

"Союз журналистов России просит предоставить информацию связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова Ивана Ивановича с его профессиональной журналистской деятельностью", - говорится в тексте запроса.

В Союзе также выразили озабоченность в связи с задержаниями журналистов во время одиночных пикетов в поддержку Сафронова. При этом, как говорится на сайте организации, в МВД РФ задержания объяснили нарушением статьи 20.2 КоАП РФ, так как в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой одиночные пикеты запрещены.

"В связи с этим, Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты", - добавили в Союзе.

В минувший вторник следствие ФСБ России сообщило, что уголовное дело о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не касается его журналистской работы, однако защита придерживается другого мнения.