Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора

"Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет - покажет суд", - сказал он.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдания для своего подзащитного. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Расследование дела Ефремова завершено. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ближайшее время к ознакомлению с материалами приступят четверо потерпевших, обвиняемый и его защита. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.

Ранее он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. 3 июля адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов "заявил о невиновности в совершении ДТП", но позже уточнил, что вопрос признания вины в ходе допроса пока не поднимался.