Пожар на заводе на Ставрополье ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории завода по розливу минеральной воды в Предгорном районе Ставрополья. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе краевого управления МЧС.

Два склада загорелись в среду днем на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в станице Суворовская в Предгорном районе. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали о площади пожара в 2 850 кв. метров. По уточненным данным, площадь возгорания составила 600 кв. метров. На месте работали несколько подразделений, в общей сложности более 40 человек.