{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на заводе на Ставрополье ликвидирован

На месте работали более 40 человек, пострадавших нет

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории завода по розливу минеральной воды в Предгорном районе Ставрополья. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе краевого управления МЧС.

"В 19:40 мск произведена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

На эту тему

Два склада загорелись в среду днем на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в станице Суворовская в Предгорном районе. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали о площади пожара в 2 850 кв. метров. По уточненным данным, площадь возгорания составила 600 кв. метров. На месте работали несколько подразделений, в общей сложности более 40 человек.

Теги
РоссияСтавропольский край
Арест Ивана Сафронова
В ОНК заявили, что у Сафронова нет серьезных жалоб на содержание в СИЗО
Читать полностью