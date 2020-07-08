Заключение о секретности переданных Сафроновым данных подготовили в Минобороны и ФСВТС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заключения о наличии государственной тайны в сведениях, переданных советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым представителю спецслужбе Чехии, были подготовлены в Минобороны России и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"В деле, как мы смогли понять в ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании Сафронову меры пресечения, есть два заключения специалистов - Министерства обороны России и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС), которые, если доверять позиции следствия, пришли к выводу, что передаваемые нашим подзащитным данные содержали гостайну", - сказал он.

Ранее Павлов сообщил, что в уголовном деле содержится два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведения. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года.

Защита Сафронова считает, что ФСБ пытается доказать отсутствие связи между госизменой и его журналистской деятельностью.

"Мы видим, что следствие пытается доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, это их главная задача", - высказал мнение Павлов.

Защитник предположил, что в число свидетелей по делу попадет ближайший "журналистский круг" Сафронова.

"Следствие на данный момент не сообщило, исключает оно или нет возможность того, что в деле Сафронова появятся другие фигуранты, этот вопрос не обсуждался. Но мы ожидаем допроса окружения нашего подзащитного из числа коллег по журналистике", - сказал защитник.