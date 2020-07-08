Полиция возбудила дело после массовой драки в Брянске из-за агрессивных собак

ТАСС, 8 июля. Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки двух семей в Брянской области из-за замечания об агрессивном поведении собак. У нападавших изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, сообщается в среду на сайте управления МВД России по региону.

Конфликт между двумя семьями произошел в Володарском районе Брянска. По данным управления МВД по региону, в дом к мужчине, его жене и еще одному родственнику ворвалась "толпа разъяренных соседей" и стала их избивать. По данным местных СМИ, на соседей напали несколько человек цыганской национальности.

"По результатам медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, конфликт завязался после нападения на мужчину и его внучку стаи собак. Житель Брянска сделал замечание хозяевам животных, на что те отреагировали агрессией.