В Волгоградской области локализован пожар, перекинувшийся на дома и дачи с поля пшеницы

ТАСС, 8 июля. Пожарные локализовали распространение огня, который с поля пшеницы перекинулся на населенный пункт Княжеский 2 в Волгоградской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, пожар в населенном пункте Княжеский 2 локализован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что сгорел один дом, две дачи и 11 хозпостроек. "К тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 МЧС России", - добавили в министерстве.

Всего из населенного пункта эвакуировано порядка 80 человек, 12 из них, среди которых двое детей, будут находится в пункте временного размещения, который развернут в Арчединской средней школе.