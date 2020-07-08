СК возбудил дело в отношении водителя, допустившего ДТП с гибелью ребенка в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП в городе Приозерске (Ленинградская область), в результате чего погиб 12-летний мальчик. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром 7 июля 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле "Ока" по автодороге Громово - пос. Приладожское в Приозерском районе Ленинградской области. Машина была без государственных регистрационных знаков. Мужчина не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате чего находящийся в автомобиле 12-летний мальчик получил телесные повреждения, от которых умер на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу.