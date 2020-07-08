В ОНК заявили, что у Сафронова нет серьезных жалоб на содержание в СИЗО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имеет серьезных жалоб на условия содержания в СИЗО "Лефортово", куда его поместили под стражу по решению суда.

Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, посетивший его в изоляторе.

"Существенных жалоб у него нет. К нему не применяли пыток, не били. Ему нравится питание - рыба с картофельным пюре. Он доволен библиотекой и телевизором в камере, который, правда, без антенны и не работает", - сказал он. По его словам, администрация изолятора обещала в ближайшее время устранить этот недостаток.

"В настоящее время условия содержания Сафронова я бы назвал удовлетворительными. Он спокоен. Недоволен жестким матрасом и тем, что не имеет возможности читать новости. Пока он содержится в одиночной камере", - заключил Мельников.