В Волгоградской области потушили пожар, перекинувшийся с поля на село

"По уточненной информации, пожар в населенном пункте Княженский 2-й ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 8 июля. Пожар, который с поля пшеницы перекинулся на населенный пункт Княженский 2-й в Волгоградской области, потушен. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что сгорел один дом, две дачи, семь брошенных домов и 20 хозяйственных построек.

Около часа дня в среду в районе населенного пункта Княженский 2-й произошло возгорание поля пшеницы на площади 100 гектар с переходом огня на населенный пункт.

Всего из него эвакуировано порядка 80 человек, 12 из них, среди которых двое детей, будут находиться в пункте временного размещения, который развернут в Арчединской средней школе. Остальные эвакуированные находятся у родственников. Погибших и пострадавших нет.