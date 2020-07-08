{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Казани произошел пожар на территории "Татнефтепродукта"

Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании и ангаре на территории "Татнефтепродукта" в Казани на площади 1 200 кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Информация о пожаре в филиале "Казаньнефтепродукт" на улице Южно-Промышленная, дом 3 поступила в 22:10. "Происходит горение кровли одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара, по предварительной информации, на площади 1200 кв. метров", - сказали в пресс-службе.ё

По информации главка МЧС по Татарстану, размер кровли загоревшегося ангара составляет 10 на 30 м. 

В МЧС добавили, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Информация о пострадавших и погибших не поступала. К ликвидации пожара всего привлечено 96 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС 72 человека и 22 единицы техники.

Теги
РоссияТатарстан
Губернатор Волгоградской области заявил, что ситуацию с пожарами осложнили жара и ветер
Андрей Бочаров сообщил, что для тушения возгораний зарезервирован самолет Ил-76 МЧС
Читать полностью