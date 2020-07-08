Экс-представителя Ингушетии в Калининграде арестовали по делу о ранении человека

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Бывший представитель Республики Ингушетия в Калининградской области Хаваж Хашиев арестован по делу о нанесении тяжелого ножевого ранения знакомому, в результате которого потерпевший умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном правительстве и пресс-службе Светловского городского суда Калининградской области, принявшего решение об аресте по ходатайству следствия.

"В понедельник Хаважу Хашиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября", - сказали в суде, добавив, что Хашиев подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Санкция в этой части статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.

В областном правительстве ТАСС подтвердили, что Хашиев представлял Республику Ингушетия в регионе. "Хаваж Хашиев представлял Республику Ингушетия в Калининградской области", - сказал представитель правительства региона.

На официальном сайте регионального следственного управления СК в среду размещено сообщение о том, что 4 июля во время ссоры в поселке Волочаевское подозреваемый, действуя умышленно, нанес удар ножом в область груди 44-летнему знакомому. От полученного ранения мужчина умер в лечебном учреждении, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь. В ведомстве не называют имя подозреваемого, однако источники ТАСС сообщают, что речь идет о Хашиеве.