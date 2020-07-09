Более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Рузе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 50 жителей города Руза в Подмосковье эвакуированы из-за разлива реки Городенка и прорыва дамбы. На части улиц города отключено газоснабжение и электричество, сообщил в официальном аккаунте в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

"Уважаемые жители Рузского округа, сообщаю вам, что в городе Руза с 19:00 мск 8 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации и вплоть до особого распоряжения. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городенка и затопления частного жилого сектора <...> Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей. Работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек, дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба. Ситуация беспрецедентная, возможен второй удар потока воды", - написал Пархоменко.

Он добавил, что с 06:00 мск были брошены все имеющиеся в округе силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. "Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городенки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц", - уточнил Пархоменко.

При любом изменении ситуации жителей домов улиц Дмитровской и Набережной просят звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627)5-05-05. "Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат "Бабаево", где мы обеспечим их всем необходимым. Прошу не поддаваться панике, не распространять слухов. Обо всем буду информировать в своем аккаунте в Instagram", - заключил глава городского округа.

Пресс-служба городского округа в своем Instagram сообщила, что вода размыла несколько участков дорог в Рузе, а также в шести деревнях городского округа. "На заседании КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС) были рассмотрены неотложные меры по восстановлению размытых участков дорог в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово, а также организация возможности проезда через Городок для жителей Дмитровских улиц, Зеленой и других, чьи дома находятся на возвышенности", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в городе Руза оказались смытыми в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенка, которая прошла через жилой сектор. Всего, по данным источника, подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области: при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза.

В новость внесены изменения (01:20 мск) - уточняется заголовок, добавлены подробности