СК возбудил дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, глава региона задержан по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство. Об этом сообщается в четверг на сайте СК.

"С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п. п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил СК, речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По данному делу, помимо Фургала, также задержаны четверо активных участников организованной группы, им были предъявлены обвинения.

"В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - добавили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, сотрудники правоохранительных органов доставят Фургала в Москву. "Его [губернатора] задержали на рабочем месте, правоохранительные органы принимают меры по доставлению его в Москву", - сказал собеседник агентства.

Из биографии Фургала



Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года в селе Поярково Михайловского района Амурской области. В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело", в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С 2005 года по 2007 годы был депутатом Законодательной думы Хабаровского края IV созыва. Был избран по списку ЛДПР.

С 2007 по 2018 годы был депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ. 9 сентября 2018 года участвовал в выборах губернатора Хабаровского края как кандидат от ЛДПР. По итогам голосования получил 35,81%, незначительно опередив действующего главу региона Вячеслава Шпорта от "Единой России" (35,62%).

Поскольку никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (более 50%), в крае был назначен второй тур выборов. По итогам повторного голосования 23 сентября Сергей Фургал одержал победу, за него проголосовали 69,57% избирателей. Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов.

28 сентября 2018 года Сергей Фургал официально вступил в должность губернатора. Одновременно он является председателем правительства Хабаровского края.