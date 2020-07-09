Источник: в деле Фургала как минимум два эпизода убийства и покушение на убийство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство", - сказал источник.

Он уточнил, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.