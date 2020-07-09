{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

СК распространил видео задержания губернатора Хабаровского края

Ранее стало известно, что Сергея Фургала подозревают в организации убийства и покушения на убийство
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ распространил видеозапись задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как следует из видео, он был задержан сотрудниками ФСБ, когда приехал на работу, на него сразу же надели наручники.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
Дело в отношении Сергея Фургала
Пресс-служба глава Хабаровского края рассказала о его задержании
Фургал был задержан силовиками возле своего дома
Читать полностью