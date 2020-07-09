СК распространил видео задержания губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ распространил видеозапись задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как следует из видео, он был задержан сотрудниками ФСБ, когда приехал на работу, на него сразу же надели наручники.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.