Самолет на Курилах совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора" совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир (южная группа Большой Курильской гряды, Сахалинская область). При развороте воздушное судно съехало за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил в четверг ТАСС представитель мэрии Южно-Курильского района.

"Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали", - сообщил собеседник агентства.

По информации администрации, погибших и пострадавших нет. Информация о количестве пассажиров и о причинах произошедшего пока не сообщается.