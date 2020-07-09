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Самолет на Курилах совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП

Пострадавших нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора" совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир (южная группа Большой Курильской гряды, Сахалинская область). При развороте воздушное судно съехало за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил в четверг ТАСС представитель мэрии Южно-Курильского района.

"Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали", - сообщил собеседник агентства.

По информации администрации, погибших и пострадавших нет. Информация о количестве пассажиров и о причинах произошедшего пока не сообщается.

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