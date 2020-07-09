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Дело в отношении Сергея Фургала

Пресс-служба глава Хабаровского края рассказала о его задержании

Фургал был задержан силовиками возле своего дома

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками у своего дома, сообщила пресс-служба губернатора.

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Ранее источник, близкий к следствию сообщал ТАСС, что его задержали на рабочем месте и доставят в Москву.

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - сообщила пресс-служба в Instagram Фургала.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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