Пресс-служба глава Хабаровского края рассказала о его задержании

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками у своего дома, сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее источник, близкий к следствию сообщал ТАСС, что его задержали на рабочем месте и доставят в Москву.

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - сообщила пресс-служба в Instagram Фургала.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.