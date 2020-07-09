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Дело в отношении Сергея Фургала

Что известно о задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала

© Сергей Карпухин/ТАСС

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство. СК РФ возбудил против него уголовное дело.

  • По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
  • Источник в правоохранительных органах сообщил, что глава Хабаровского края подозревается как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство.
  • Фургал был задержан силовиками у своего дома, он не успел назначить временно исполняющего обязанности.
  • Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не будет исключать Фургала из партии. Если его отстранят от должности главы региона, выборы губернатора пройдут осенью 2021 года.
  • По данным источника, губернатора Хабаровского края доставят в Москву.
  • В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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