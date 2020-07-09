Работника японского Softbank, обвиненного в краже секретных данных, признали виновным

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Бывший работник японской телекоммуникационной компаний Softbank Араки Ютака, которого обвинили в краже секретных данных и предполагаемой передаче их сотрудникам торгового представительства РФ, был признан виновным. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина, который ранее признал свою вину, его приговорили к двум годам лишения свободы с четырехлетней отсрочкой, а также к денежному штрафу в размере 800 тыс. иен ($7,4 тыс.).

Полиция задержала Ютаку в конце января. По данным агентства Kyodo, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием двум сотрудникам российского торгового представительства явиться в полицию для дачи показаний. Утверждается, что один из них являлся на тот момент действующим сотрудником и имел "дипломатические привилегии", а второй был бывшим сотрудником, который вернулся в Россию в 2017 году. Сообщалось, что Ютака сознался в содеянном, отметив на допросе, что он "передал информацию и получил за нее наличные деньги".

Посольство РФ в Японии, комментируя ранее эти события, выразило сожаление, что японские власти присоединились к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Диппредставительство также подчеркнуло, что "общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность".

Японский гигант сферы коммуникаций Softbank ранее делал официальное заявление по сложившейся ситуации, принеся извинения клиентам, акционерам и партнерам за доставленное беспокойство. В компании подчеркнули, что похищенные бывшим сотрудником рабочие документы имели низкий статус секретности и не включали в себя контактные данные клиентов или закрытую информацию о деловых сделках корпорации.