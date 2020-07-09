Источник: тела троих погибших обнаружили в сгоревшей квартире в Пензе

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на четверг в Пензе в квартире четырехэтажного дома, обнаружены тела троих погибших. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Были обнаружены тела троих погибших: двоих мужчин 1964 и 1987 годов рождения и женщины 1989 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сгорела квартира на втором этаже. Пожар площадью 20 кв. м был ликвидирован в 02:23 мск. К тушению привлекались 40 человек и 13 единиц техники.

"Из подъезда [на время тушения пожара] были эвакуированы 15 жильцов", - уточнили в пресс-службе ведомства.