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Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

По данным пресс-службы учреждения, сотрудники сами обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Директор Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами по результатам антикоррупционной проверки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе учреждения.

"В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание С. Е. Логинова", - сообщил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в рамках исполнения федерального закона "О противодействии коррупции" Национальный научный центр морской биологии, в который входит океанариум, постоянно ведет работу по предупреждению коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.

Комментарием следственного управления СК РФ по Приморскому краю ТАСС не располагает.

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