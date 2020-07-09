Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением домов в подмосковной Рузе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением домов из-за прорыва дамбы в подмосковной Рузе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Проверка проводится Рузской городской прокуратурой Московской области, - сообщили в надзорном ведомстве. - По имеющимся данным, дома и земельные участки, расположенные в населенном пункте, затопило из-за прорыва дамбы, несколько строений разрушено, размыты дороги".

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится городской прокурор Николай Развозжаев. Ход проверки и соблюдение прав людей, чьи дома попали в зону подтопления, взяты прокуратурой Московской области на контроль.

В результате проливных дождей были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в Рузе оказались смытыми в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенка (через другое русло) через жилой сектор.