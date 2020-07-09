СК проводит обыски у членов "Открытой России"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет ведет обыски у членов организации "Открытая Россия" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Анри Цискаришвили.

"Я нахожусь у координатора "Открытой России" Ольги Горелик. Там идет обыск, работают сотрудники СК. Насколько я понимаю, по тому же делу идут обыски у шеф-редактора "МБХ-медиа" Сергея Простакова, координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой, депутата Юлии Галяминой", - сказал адвокат, не пояснив других деталей.

Адвокаты Усмановой и Галяминой Оксана Опаренко и Михаил Бирюков подтвердили, что у их доверителей идут обыски. "Ни меня, ни мою коллегу пока не пускают к месту проведения следственных действий. Поэтому пока подробностями не располагаем", - отметил Бирюков.

"Открытая Россия" - российское общественное объединение, финансируемое на пожертвования экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского. По данным правозащитной организации "Правозащита Открытки", которая также связана с "Открытой Россией", обыски проходят по делу ЮКОСа. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.