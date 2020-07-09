На востоке Москвы из магазина табачной продукции похитили товар на 1,1 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Неизвестные похитили из магазина табачной продукции на востоке Москвы товар на 1,1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, утром 8 июля в полицию поступило сообщение от директора магазина табачной продукции о краже по адресу: улица Красноярская, дом 15. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина. "Они свершили кражу четырех кальянов, шести портмоне, двух портсигаров, семи сумок, пяти блоков табака для кальяна. Материальный ущерб составил около 1 млн 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция начала доследственную проверку по данному факту, по ее итогам будет принято процессуальное решение.