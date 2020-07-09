СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - сказала она.

"В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение", - добавила Петренко. Также следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее были арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения. "Эта работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам", - заключила представитель СК.

По данным СК, Фургал был задержан в четверг сотрудниками СК и ФСБ. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

"Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области", - пояснила Петренко.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство. Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее в рамках расследования данных убийств были арестованы бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.