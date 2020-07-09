В Башкирии суд приговорил к 15 годам мать, убившую младенца из-за плача

ТАСС, 9 июля. Суд в Башкирии приговорил мать годовалого ребенка, задушившую его из-за непрекращающегося плача, к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Как установлено следствием и судом, ночью 29 августа 2019 года обвиняемая, не выдержав того, что ее годовалый ребенок не спал, длительное время плакал и не успокаивался, задушила его. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд постановил компенсировать моральный вред в пользу отца ребенка в сумме 1 млн рублей. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Уточняется, что 29-летняя женщина закопала тело убитого ребенка на придомовом участке, а затем обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. "В ходе проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа с женщиной был установлен психологический контакт, в результате обвиняемая дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка", - уточняется в сообщении.