{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии суд приговорил к 15 годам мать, убившую младенца из-за плача

Женщина также должна выплатить 1 млн рублей в качестве моральной компенсации отцу ребенка

ТАСС, 9 июля. Суд в Башкирии приговорил мать годовалого ребенка, задушившую его из-за непрекращающегося плача, к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Как установлено следствием и судом, ночью 29 августа 2019 года обвиняемая, не выдержав того, что ее годовалый ребенок не спал, длительное время плакал и не успокаивался, задушила его. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд постановил компенсировать моральный вред в пользу отца ребенка в сумме 1 млн рублей. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Уточняется, что 29-летняя женщина закопала тело убитого ребенка на придомовом участке, а затем обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. "В ходе проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа с женщиной был установлен психологический контакт, в результате обвиняемая дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияБашкортостан
В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары
При этом продолжается тушение отдельных очагов возгорания в Калачевском районе
Читать полностью