{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Паттайе обнаружен мертвым россиянин

Как передает портал Pattaya News, каких-либо следов борьбы или ушибов на теле мужчины нет

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда обнаружили мертвым 45-летнего россиянина в одном из домов Паттайи. Как сообщил в четверг портал Pattaya News, полицейские не обнаружили каких-либо следов борьбы или ушибов на теле мужчины.

Хозяйка дома рассказала порталу, что россиянин должен был вернуться в свой родной город утром в четверг. По словам женщины, он не хотел возвращаться и просил ее о любой помощи.

Правоохранители Паттайи продолжают расследование и планируют уведомить российское посольство и семью умершего о случившемся.

Теги
ТаиландРоссия
В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары
При этом продолжается тушение отдельных очагов возгорания в Калачевском районе
Читать полностью