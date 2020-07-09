Суд временно отстранил от должности главу Кизлярского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Махачкале временно отстранил от должности главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах республики.

"Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следственных органов о временном отстранении от должности главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова, являющегося фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ожидается, что в ближайшие два дня суд изберет ему меру пресечения", - сказал собеседник.

По его информации, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемого в связи с состоянием его здоровья - недавно чиновник перенес операцию.

Источник ТАСС в администрации района также сообщил о временном отстранении Погорелова от должности. Однако официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Погорелова было возбуждено в марте этого года республиканским следственным управлением Следственного комитета России по материалам управления Федеральной службы безопасности по Дагестану по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ. По версии следствия, в 2012-2015 годах Погорелов, являясь главой сельсовета Южный Кизлярского района, составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг, в которые внес ложные сведения о том, что 19 гражданам принадлежат на праве пожизненно-наследуемого владения 19 земельных участков. Ущерб, нанесенный действиями чиновника сельсовету, следствие оценило в 2,2 млн рублей.

В новость внесены изменения (10:18 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.