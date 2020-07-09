Пограничники России и Казахстана выявили группу, организовавшую канал незаконной миграции

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с казахстанскими пограничниками пресечен канал незаконной миграции, созданный организованной трансграничной преступной группой. Возбуждены два уголовных дела, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

"В результате совместных с казахстанскими пограничниками мероприятий пресечена деятельность организованной трансграничной преступной группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции граждан третьих стран на территорию Челябинской области. <...> Задержаны три гражданина Республики Казахстан (1990, 1992 и 1993 г. р.), действовавших в составе группы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проделанной работы возбудили два уголовных дела: в Казахстане в отношении граждан республики - по ч. 2 ст. 294 ("Организация незаконной миграции") УК Республики Казахстан; в России - по ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым заведомо для виновного не разрешен") в отношении задержанного в конце июня в одном из населенных пунктов Троицкого района иностранного гражданина, который после задержания и предоставил информацию о гражданах Казахстана.