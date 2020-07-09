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Дело в отношении Сергея Фургала

Вопрос об аресте губернатора Фургала рассмотрят в Басманном суде 9 или 10 июля

Ранее сообщалось, что Сергея Фургала отправили из Хабаровска в Москву, где состоится его допрос

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет рассматриваться в Басманном суде Москвы в четверг или пятницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Фургал отправлен в Москву из Хабаровска рейсовым самолетом, по прибытии в столицу состоится его допрос. В зависимости от продолжительности допроса ходатайство следствия об аресте будет направлено в Басманный суд сегодня или уже завтра", - сказал источник.

Фургал был задержан в четверг в Хабаровске сотрудниками ФСБ и СК. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ранее были арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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