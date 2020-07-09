Источник: в отношении Фургала могут возбудить дело об организации преступного сообщества

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может стать фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"При наличии оснований в отношении Фургала может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества")", - сказал источник. Он добавил, что Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. "Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с разбоем, вымогательством и бандитизмом", - сказал источник.

По его словам, для совершения убийств нанимался киллер. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Зоря - учредитель ряда коммерческих организаций в Хабаровске. В 2005 году застрелили бизнесмена Булатова.

По версии следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения. Некоторые из них дали показания на Фургала как на организатора преступления. Среди арестованных бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство. СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Губернатор был задержан в четверг и сейчас его доставляют в Москву.