Воевавшего на стороне сирийских боевиков жителя Дагестана приговорили к 12 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Гамида Тушаева к 12 годам колонии за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Тушаев Гамид Багаудинович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе суда, в сентябре 2017 года Тушаев прибыл в сирийский Идлиб, где вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар", входящего в состав международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". С октября 2017 года в сирийском городе Атма он охранял территории подконтрольной указанным НВФ и МТО, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии. Осенью 2018 года мужчина вернулся в Россию, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

При этом в суде уточнили, что прекращено уголовное дело в части обвинения по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 2 ст. 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Вину мужчина не признал, добавили в пресс-службе.