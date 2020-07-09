Обыски у муниципального депутата Галяминой и в "Открытой России" связаны с делом ЮКОСа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Обыски у московского муниципального депутата Юлии Галяминой и в "Открытой России" связан с делом ЮКОСа, возбужденным в 2003 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат Галяминой Михаил Бирюков.

"У Юлии Галяминой идет обыск по делу ЮКОСа 2003 года. Следователи хотят найти документы и доказательства того, что она участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у ОАО "Апатит", и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств. Насколько я знаю, у участников "Открытой России" обыск идет также по этому делу", - сказал он.

Ранее адвокат Анри Цискаришвили сообщил ТАСС, что Следственный комитет проводит обыски у членов "Открытой России" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

Расследование дела ЮКОСа

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование по уголовному делу в отношении бывших руководителей и владельцев ОАО "НК "ЮКОС" о хищении активов нефтяной компании и их последующей легализации (статьи 174.1, 159, 160 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Мошенничество", "Присвоение и растрата").