В Оренбурге прошли обыски по делу об уклонении от налогов компаниями по сбору мусора

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предприятиями Оренбургской области, занятыми в сфере сбора, транспортировки и утилизации отходов. Об этом ТАСС сообщил в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области по взаимодействию со средствами массовой информации Радик Галимов.

"Следственной группой при оперативном сопровождении сотрудников территориальных управлений ФСБ и МВД России проведены следственные действия, в том числе обыски на территории областного центра. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные Telegram-каналы распространили информацию, что ведется сбор доказательств по делу о дроблении бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Назывались такие фирмы, как "Альтаир", "Экоспутник", "Чистый город", которые, по данным анонимных авторов, работали в Оренбурге до появления единого регионального оператора. Речь идет якобы о невыплаченной в доход государства сумме в размере до 250 млн рублей.