В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 12 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более 12 млн рублей при поставках медицинского оборудования. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, установлено, что злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 млн рублей. При этом, действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента.

"Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тыс. рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания, а также в офисных помещениях изъято более 7 млн рублей, документация, печати организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавили в главке.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.