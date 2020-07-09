Замначальника полиции Евпатории отправили под домашний арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Замначальника полиции Евпатории, задержанный по подозрению в корыстном содействии работе ритуального агентства, поместили под домашний арест до 6 сентября. Об этом сообщается в четверг на сайте Киевского районного суда Симферополя.

Служба собственной безопасности МВД по Крыму во вторник задержала замначальника полиции отдела МВД по Евпатории. По данным следствия, он получал информацию о трагических случаях в семьях евпаторийцев и передавал индивидуальному предпринимателю, занимающемуся организацией платных похорон.

"Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил избрать в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 сентября 2020 года, с возложением на него ограничений и обязанностей, предусмотренных уголовным законодательством", - говорится в сообщении.

Устанавливаются другие должностные лица, которые могут быть причастны к преступной схеме. В МВД по Республике Крым также проводится служебная проверка.