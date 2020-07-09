Два человека подожгли салон красоты на западе Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение салона красоты на западе Москвы и скрылись, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Двое неизвестных бросили коктейль Молотова в помещение салона красоты на западе столицы и скрылись. Возгорание было ликвидировано", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили ТАСС, что полиция разыскивает двоих, которые утром 9 июля пришли в организацию по адресу: Береговой проезд, 5, и бросили емкость с горючей жидкостью, после чего скрылись. По предварительным данным, пострадавших нет, проводится проверка.