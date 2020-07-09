Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий

"В сопровождении сотрудников ФСБ и СК Фургал в 12:18 мск доставлен рейсовым самолетом в столицу. Его вывезли с территории аэропорта Шереметьево и везут на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке", - сказал собеседник агентства.

Губернатор был задержан в четверг утром в Хабаровске. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на Фургала дали показания обвиняемые в убийствах предпринимателей на территории Дальнего Востока как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, при наличии оснований в отношении губернатора может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). По его словам, Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря, в 2005 году застрелили бизнесмена Олега Булатова.