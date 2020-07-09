Володин заявил о недопустимости шантажа со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шантаж со стороны ЛДПР в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала недопустим, не стоит политизировать это дело. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания нижней палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил роспуск думской фракции и массовые митинги однопартийцев в связи с действиями правоохранительных органов в отношении Фургала.

"Наша задача с вами, чтобы была объективность, чтобы законность была обеспечена. Вы имеете все возможности для того, чтобы это сделать. Но нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, угроз. Вот так разрушаются государства, - сказал Володин. - Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносить это в плоскость шантажа".

При этом председатель нижней палаты отметил, что парламентарии "уважают и понимают" позицию Жириновского, допустив, что с аналогичными заявлениями в похожей ситуации могли бы выступить и лидеры других думских фракций.

Правоохранительные органы в ситуации с задержанием Фургала все сделали правильно, подчеркнул Володин. "Перед законом все равны. Предъявленные обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно", - сказал Володин. "Наша задача с вами, чтобы была объективность, наша задача с вами, чтобы законность была обеспечена и вы имеете все возможности для того, чтобы это сделать", - добавил спикер.