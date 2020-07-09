Путин может принять решение об увольнении Фургала на основе материалов следствия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на основе материалов, которые ему будут предоставлены следственными органами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если и когда президент примет такое решение [об увольнении Фургала], а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия, мы вас об этом проинформируем", - обратился представитель Кремля к журналистам.

Песков отметил, что информация, касающаяся задержания Фургала, была предоставлена ранее Следственным комитетом, поэтому ему нечего добавить на этот счет. "Разумеется, службы докладывают президенту в установленном порядке", - отметил Песков, говоря о предоставлении информации главе государства по делу Фургала. Однако он не стал отвечать на вопрос, когда именно Путину доложили об этом деле.

Песков не стал оценивать работу Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края.

"Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией. Я не считаю себя в праве давать какие-то оценки работы Фургала, не буду этого делать", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов, были ли у Кремля претензии к деятельности хабаровского губернатора.

Фургал был задержан сегодня утром в Хабаровске. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на губернатора дали показания обвиняемые в убийствах предпринимателей на территории Дальнего Востока как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Сложение полномочий депутатов ЛДПР

Песков не стал комментировать слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о готовности депутатов фракции ЛДПР в Госдуме сложить полномочия в знак протеста против задержания однопартийца - губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"У меня нет никакой реакции на это", - сказал Песков в четверг журналистам на просьбу прокомментировать заявление лидера ЛДПР.

Жириновский ранее заявил, что ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала может сдать депутатские мандаты и попросить губернаторов-однопартийцев уйти в отставку. Он также пригрозил, что депутаты Госдумы от ЛДПР в качестве протеста могут сложить свои полномочия. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал партию не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.

Фургал был задержан в четверг в Хабаровске сотрудниками ФСБ и СК. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

Жириновский заявил о политическом характере дела. По его словам, Фургал эффективно работал на своем посту и не принимал участия в коррупционных схемах.