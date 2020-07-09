Посольство России запросило данные о статусе фигурантов убийства выходца из РФ в Австрии

ВЕНА, 9 июля. /ТАСС/. Российская сторона по своей инициативе установила контакт между представителями правоохранительных органов и служб РФ и Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни. По линии посольства уточняется информация о гражданской принадлежности и статусе пребывания в Австрии фигурантов дела. Об этом заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"В связи с расследованием убийства в пригороде Вены в субботу, 4 июля, выходца из Чечни "М. Бека" (М. Умарова) по нашей инициативе установлен контакт между представителями правоохранительных органов и служб России и Австрии. С российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия, - говорится в заявлении посла. - По линии посольства у австрийских партнеров запрашивается дополнительная документальная (к полученной на настоящий момент) информация для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела".

В полиции ТАСС ранее сообщили, что 4 июля в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, гражданин РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Затем по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан еще один мужчина. Оба задержанных помещены в следственный изолятор и пока не давали показаний.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. В прокуратуре добавили, что проверяют версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где делал политические заявления. Убитый отказался от личной защиты в Австрии, но его квартира находилась под наблюдением полиции.

К расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). В посольстве РФ в Вене ТАСС рассказали, что обращения в связи с сообщениями об убийстве соискателя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.