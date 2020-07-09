Сильный ветер в Архангельской области повредил около 100 домов

ТАСС, 9 июля. Около 100 домов были повреждены сильным ветром в муниципалитетах Пинежского района Архангельской области. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее, 8 июля, в МЧС сообщали, что 8 и 9 июля на территории Архангельской области ожидаются грозы с усилением ветра до 28 м/с.

"В Пинежском районе вчера на территории муниципальных образований "Сурское" и "Лавельское" в течение 20 минут наблюдался шквалистый ветер. Природная стихия затронула шесть населенных пунктов: Суру, Шуйгу, Пахурово, Городецк, Остров и Прилук. Повреждены около ста домов, численность населения, которому нанесен ущерб, сейчас уточняется. Никто из жителей физически не пострадал", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, власти региона также сейчас оценивают ущерб от непогоды в Верхнетоемском районе, где 26 июня в результате шквалистого усиления ветра повреждены 58 домов. По предварительной оценке, ущерб понесли 118 человек. Кроме того, есть повреждения в здании краеведческого музея и школы.

В пресс-службе добавили, что для оценки ущерба сформирована специальная комиссия. Необходимая информация по Верхнетоемскому району будет подготовлена до 17 июля, по Пинежскому, который пострадал вчера - в течение 10 дней.