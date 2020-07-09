Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Чехове

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись в Чехове, по предварительным данным, госпитализированы два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 12:50 мск на 2-м километре автодороги Чепелево - Вельяминово произошло ДТП с участием двух транспортных средств - легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате столкновения пострадали, по предварительным данным, два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, ограничения движения автотранспорта на данном участке дороги нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.