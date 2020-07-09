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ДТП с участием Михаила Ефремова

С Ефремова взыскали 117 тыс. руб. неоплаченного налога за джип, на котором он попал в ДТП

Соответствующее решение принял мировой суд Хамовнического района

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мировой суд Хамовнического района взыскал с артиста Михаила Ефремова более 117 тыс. рублей неоплаченных налогов за внедорожник, на котором он попал в аварию 8 июня.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве отсудила у Михаила Ефремова 117 тыс. 650 рублей из-за долгов по джипу Grand Cherokee, на котором он попал в аварию. Актер не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд", - сказал источник агентству.

В пресс-службе Хамовнического районного суда ТАСС подтвердили факт взыскания налога с артиста в размере 117 тыс. 650 рублей, но не смогли пояснить, за что именно.

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