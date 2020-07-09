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Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии эмиссара террористической ячейки

Деятельность ячейки координировали боевики запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил эмиссара законспирированной террористической ячейки к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вторым Западным окружным военным судом Каримов Б. Н. приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, деятельность законспирированной ячейки координировали боевики "Джамаат ат-Таухид ва-Джихад" запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" с территории Сирии.

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