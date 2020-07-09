Защита экс-главы Коми обжаловала отказ в условно-досрочном освобождении

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Адвокат бывшего главы Республики Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова подал апелляционную жалобу на решение Ухтинского городского суда, который ранее отказал чиновнику в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда республики.

"В Верховный суд Республики Коми поступила апелляционная жалоба адвоката осужденного Торлопова В. А. на постановление Ухтинского городского суда Республики Коми от 21 мая, которым Торлопову В. А. отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Рассмотрение материала назначено на 4 августа 2020 года", - говорится в сообщении суда.

В 2016 году бывшего главу Коми Торлопова обвинили в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Расследование касалось уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и несколько чиновников республики.

Торлопов признал свою вину. Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. При этом суд снял с него обвинения о создании организованного преступного сообщества.