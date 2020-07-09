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Источник: двое депутатов Думы Хабаровского края задержаны не по делу Фургала

По его данным, Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов подозреваются в хищении денежных средств

ТАСС, 9 июля. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали депутатов Думы Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, но не в рамках дела губернатора региона Сергея Фургала.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками ФСБ совместно с СК задержаны хабаровские депутаты Козлов и Кузнецов по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере. Это уголовное дело пока не связано с делом Фургала", - сказал источник.

Сергей Кузнецов ранее был директором предприятия "Амурсталь".

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